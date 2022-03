Ligue des champions : Il remplace le gardien et arrête deux tirs au but

Cosmin Moti, joueur de champ de Ludogorets Razgrad, a vécu une soirée de fou. Obligé de remplacer le gardien, il a effectué deux arrêts lors de la séance de tirs au but.

Tenus en échec tout au long de la partie par le Steaua, les Bulgares ont égalisé à la dernière minute. Et de quelle manière! A la suite d’un corner, le Brésilien Wanderson Farias a envoyé une volée incroyable se ficher dans le but du portier roumain. Il a ainsi pu emmener les siens en prolongations.

Il marque d'abord et fait deux arrêts ensuite

Les spectateurs du Stade Vasil Levski ont vibré, mais ils n’avaient toutefois encore rien vu. A une minute de la fin du temps supplémentaire, le portier Vladislav Stoyanov a été exclu. Puisque le coach Georgi Dermendzhiev avait déjà fait ses trois changements, c’est le défenseur Cosmin Moti qui est allé chausser les gants pour les derniers instants et la séance de tirs au but.

Hilare avant les pénalties, l’ancien joueur du… Steaua Bucarest entre 2005 et 2012 va réussir l’impensable. Non seulement il a réussi le premier tir au but des siens, mais il finira en plus par arrêter deux envois adverses! Le second, puis lors de la septième série, alors que le suspense devenait insoutenable.