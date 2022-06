Boxe : Il remporte un 18e combat de suite avant la limite

Artur Beterbiev n’a fait qu’une bouchée de Joe Smith, samedi à New-York. Son 18e succès en autant de combat lui permet de s’emparer de la ceinture WBO des mi-lourds.

Le Russe Artur Beterbiev n’a eu besoin que d’un round et demi pour démolir l’Américain Joe Smith et lui ravir la ceinture WBO des mi-lourds, qui s’ajoute à celles des WBC et IBF déjà en sa possession, samedi à New York. Agé de 37 ans, Beterbiev enchaîne un 18e succès en autant de combats et tous ont été obtenus avant la limite. Il est le seul champion du monde actuel, toutes catégories confondues, à pouvoir s’en targuer.