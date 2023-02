Etats-Unis: Il remue ciel et terre pour lui rendre son porte-monnaie

États-Unis : Il remue ciel et terre pour lui rendre son porte-monnaie

Le jeune homme est donc parti en mission, l’esprit pas tout à fait tranquille. «Je ne savais pas si elle allait revenir au magasin pour chercher un porte-monnaie qui n’était plus là. S’ils avaient regardé les vidéos de surveillance et vu que je l’avais pris, la police m’aurait attendu devant chez moi», raconte-t-il à USA Today. Après avoir vainement essayé de joindre Dee Harkrider via Facebook Messenger, Delivontae a consulté les dernières publications de la retraitée et tenté sa chance auprès d’une femme figurant dans sa liste d’amis.