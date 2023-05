Afrique du Sud: Il renonce à son jour de congé et meurt de façon atroce

Gardien dans la réserve naturelle privée d’Inverdoorn (sud-est de l'Afrique du Sud), Kabelo Mashao était en pleine patrouille quand il a assisté à l’évasion d’un des éléphants. L’animal, malin, s’est servi de sa trompe pour soulever le loquet de la barrière et s’enfuir. L’homme de 36 ans a alors demandé au collègue qui se trouvait avec lui dans la Jeep de ne pas bouger. Kabelo Mashao s’est ensuite approché de l’éléphant, qu’il connaissait bien. Il était en train d’essayer d’attirer le pachyderme dans son enclos quand l’animal a pris peur.

L’éléphant a chargé son gardien, qui s’est retrouvé au sol. Le malheureux a été piétiné puis transpercé à plusieurs reprises par les longues défenses de l’animal. Le trentenaire est décédé sur place, rapporte The Sun. «Normalement, c’est un gentil éléphant et Kabelo le connaissait bien», a témoigné un employé du parc. «Son collègue n’a rien pu faire et se trouve dans un état terrible après ce qu’il a vu. Nous ne savons pas ce qui a mal tourné, mais tout a été fini très rapidement», a-t-il ajouté.