New York : Il renverse huit personnes pendant une folle course-poursuite

Le conducteur d'une camionnette a renversé huit personnes lors d'une course-poursuite avec la police, à New York, rapporte le New York Post.

Près de New York, au moins huit personnes ont été blessées, lundi, lorsque le conducteur d’un camion de location a entraîné, selon le New York Post, les policiers dans une course-poursuite à grande vitesse avant d’être arrêté. Il a d’abord percuté «au moins une personne au guidon d’un cyclomoteur» près de la Cinquième Avenue et de Bay Ridge Parkway, vers 11h, avant de partir à toute allure alors que les policiers le suivaient.

Après avoir percuté le cyclomotoriste, le véhicule a foncé à vive allure sur un trottoir, obligeant des piétons à sauter de côté, une voiture de police à sa suite, à l’angle de la 72e Rue et de la Troisième Avenue. En prenant la fuite, le conducteur a notamment renversé un piéton et deux autres cyclomotoristes.

L’homme a ensuite emprunté la voie express Gowanus, toujours à Brooklyn, où, toujours d’après le New York Post, les policiers l’ont rattrapé «une demi-heure plus tard et cinq kilomètres plus loin, à l’angle de Columbia Street et de Hamilton Avenue», dans le quartier de Red Hook.