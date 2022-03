Greffe totale du visage : Il ressort de l'hôpital avec un visage tout neuf

Un jeune patient espagnol qui a subi la première greffe totale du visage en mars, est sorti lundi de l'hôpital barcelonais de Vall d'Hebron.

Oscar souffrait d'une difformité sévère du visage suite à un accident, qui lui avait fait perdre le nez et les fosses nasales, lui avait déformé les maxillaires supérieur et inférieur, la zone naso-ethmoïdale, les pommettes, les lèvres, la bouche et les parties souples du visage. Il avait des difficultés à respirer, parler et déglutir, et devait respirer et s'alimenter de manière artificielle.