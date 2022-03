Il rêve d’être Beyoncé

La chanteuse veut promouvoir un nouveau danseur et invite les internautes à postuler en envoyant leur vidéo. Peut-être aurait-il fallu qu’elle précise «talent exigé».

Il a la volonté et maitrise la chorégraphie de «Single ladies». Mais on peut avoir du lait et des œufs et rater une omelette sans le petit truc en plus. Et ce jeune homme a le justaucorps noir et les pas de danse mais… il manque justement ce petit plus qui lui permettrait de décrocher les 2 500 de récompense et la diffusion de son clip lors de la tournée mondiale de la diva.