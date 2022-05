Circulation au Luxembourg : Il roulait à 81 km/h dans Differdange

DIFFERDANGE - La police a intercepté plusieurs automobilistes en infraction, ces dernières heures, dont un en très grand excès de vitesse.

Il aurait mieux fait de pas appuyer autant sur l'accélérateur. Un automobiliste a été intercepté par la police, à Differdange, mercredi, en fin d'après-midi: il roulait à 81 km/h au lieu des 50 imposés en agglomération. Sans permis, les fonctionnaires luxembourgeois ont contacté leurs homologues français qui leur ont indiqué que l'individu ne possédait pas de papiers en règle. Une plainte a été déposée à la demande du procureur et le véhicule a été confisqué.

Dans la nuit, c'est plutôt pour des taux d'alcoolémie trop élevés que des conducteurs ont été sanctionnés. Vers 3h, une patrouille de police a intercepté un automobiliste qui zigzaguait entre Belvaux et Oberkorn. L'individu a refusé le test et la prise de sang. Son permis lui a été retiré sur-le-champ et une plainte a été déposée.