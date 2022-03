France/Ukraine - Il roule plus de 3 000 km pour sauver la famille de son ami ukrainien

Un Français a traversé six pays en quatre jours pour ramener chez lui la femme et l’enfant de celui qu’il considère presque comme son fils adoptif.

Quand il a appris ce qui était en train de se passer en Ukraine, André n’a pas hésité. Samedi, au troisième jour de la guerre, ce Français domicilié dans la Loire a pris sa voiture et s’est lancé dans un périple de plus de 1500 kilomètres, direction la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie. Son objectif était clair: récupérer la femme et l’enfant de Vadim, un Ukrainien qu’il considère presque comme son fils adoptif. «C’est pas de l’héroïsme, c’est du sentiment, c’est le cœur qui parle», a-t-il confié à France Bleu en rentrant de son voyage, mardi.

Vadim et André, c’est une longue histoire d’amour. Dès l’âge de 9 ans, le jeune Ukrainien venait passer tous les étés chez le Français et sa femme Sylvie. Leur relation est devenue si forte qu’André a été le témoin de mariage de Vadim et le parrain de Micha, son petit garçon de 2 ans et demi. Étant appelé à se battre, l’Ukrainien a dû rester au pays, laissant Anna et Micha partir pour la France. Après avoir avalé plus de 1500 kilomètres dans un sens, André a fait demi-tour avec deux femmes et deux enfants dans sa voiture: il a également embarqué Sasha, une amie de Vadim, et sa fille.