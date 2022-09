Nouvelle photo du téléscope James Webb : «Il s'agit d'un tournant pour l'astronomie»

L'exoplanète, qui répond au nom de HIP 65426 b, fait six à 12 fois la masse de Jupiter, une estimation que le télescope devrait aider à affiner. Âgée d'environ 15 à 20 millions d'années, elle est jeune à l'échelle des planètes - surtout si on la compare à la Terre et ses quelque 4,5 milliards d'années-, a rappelé la Nasa. Ce n'est pas la première fois qu'une image directe d'exoplanète est captée. Le mythique télescope spatial Hubble, lancé en 1990 et toujours en fonctionnement, l'avait déjà fait.