The Game : Il s'attaque à Eminem, les fans lui font payer

Phénomène du rap «West Coast» au milieu des années 2000 et poulain de Dr Dre, The Game est déterminé à relancer sa carrière. Toujours très productif, le rappeur de Compton a sorti vendredi un nouvel album de 30 titres intitulé «Drillmatic: Heart vs Mind» et porté par une liste d'invités prestigieux: Kanye West, Rick Ross, Lil Wayne, Ty Dolla $ign, A$AP Rocky, Jeremih, 2 Chainz, Pusha T, YG, Fivio Foreign, Ice-T, Cam’ron, Blueface, Chris Brown, Chlöe et même le regretté Nipsey Hussle, le casting est pléthorique.