Il s'endort dans sa voiture, c'est la police qui le réveille

Samedi matin, les forces de l'ordre ont sanctionné plusieurs automobilistes pour leur attitude dangereuse sur la route. Vers 5h30 du matin, un véhicule roulait à contresens dans la rue Saint-Zithe à Luxembourg. Il a ensuite fait demi-tour et s'est dirigé vers l'avenue de la Liberté. Lorsque les policiers ont allumé le gyrophare pour suivre le véhicule, le conducteur a tourné dans la rue Glesener dans le sens inverse de la circulation et a garé son véhicule sur le bas-côté. Lors du contrôle du véhicule, le conducteur a avoué avoir bu. L'éthylotest réalisé s'est révélé positif. Le permis de conduire lui a été retiré et une interdiction provisoire de conduire a été notifiée par écrit.