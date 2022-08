Championnats d'Europe: Il sacrifie sa course pour aider un concurrent blessé

Elle restera certainement comme l’une des plus belles images de cette deuxième édition des Championnats d’Europe multisports. Cette image, c’est celle du sacrifice de Nahuel Carabana au cours de la première série du 3000 m steeple. Mardi, au stade olympique de Munich, l’Andorran a momentanément mis sa course de côté, et accessoirement ses chances de qualification pour la finale, pour venir en aide au malheureux Axel Vang Christensen, victime d’une grosse chute à la réception d’un obstacle alors qu’il menait l’allure.