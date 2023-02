Petit miracle au Luxembourg: Il saute pour sauver un homme tombé sur les rails

«Je n'ai pas hésité!» Quelques heures après les faits, Mohamed, 49 ans, a encore un peu d'adrénaline au moment de raconter à L'essentiel la scène qu'il a vécue jeudi, vers 17h15, en gare d'Ettelbruck. Le frontalier français, employé dans une société de restauration, vient de quitter son travail et attend le train qui doit le conduire à Luxembourg-Ville, avant un autre qui le ramène vers Rodange puis Mont-Saint-Martin, en France, où il vit. «J'étais sur le quai 5 et là j'ai entendu des gens crier derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un homme était tombé sur les rails au niveau du quai numéro 3».