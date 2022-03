Aux Etats-Unis – Il sauve un inconnu de la noyade… puis l’abat

Aux États-Unis : Il sauve un inconnu de la noyade… puis l’abat

Un septuagénaire, qui venait de secourir un jeune homme en perdition, l’a ensuite tué d’une balle dans la poitrine, se sentant menacé.

Un incident aussi tragique qu’improbable est survenu mardi dernier sur le lac Keowee (Caroline du Sud). Un homme de 74 ans était en train de naviguer avec sa femme quand il a repéré un couple en perdition. Ni le jeune homme de 29 ans, ni sa compagne ne portaient de gilet de sauvetage et leur jet-ski tournait en rond autour d’eux. Sans hésiter, le septuagénaire a volé au secours du couple, le hissant sur son bateau, raconte le «Sun» .

Tout juste secouru, Nathan Drew Morgan a commencé à se disputer avec son sauveur, se montrant agressif et tentant de s’en prendre physiquement à lui. Pour calmer les esprits, sa petite amie l’a poussé à l’eau, mais son geste n’a pas eu l’effet escompté. En effet, après que le septuagénaire et son épouse eurent aidé Nathan Morgan à remonter sur le bateau, le jeune homme se montrait toujours aussi agressif. Se sentant menacé, le propriétaire de l’embarcation a sorti son arme et tiré une balle dans la poitrine du naufragé.