Football: Il se cache dans le but et surprend le gardien pour marquer

Après avoir quitté son pays, il a évolué en Équateur, en Uruguay, en Grèce, en Ouzbékistan, et il joue aujourd’hui au Tadjikistan, pour le club de la capitale, Istiqlol Douchanbé. Pas de quoi faire la une des journaux de la planète football. Mais c’est différent depuis dimanche dernier. Ritacco a inscrit un but qui fait parler de lui dans le monde entier.

Un vrai renard

Alors que son équipe était menée 0-1 contre le FK Istaravshan et que le chronomètre égrenait déjà les secondes du temps additionnel, l’Argentin a réussi à surprendre tout le monde et plus particulièrement le gardien adverse.

Ce dernier a intercepté un ballon venu de sa droite et s’est aplati au sol pour le maîtriser. Il n’a pas vu Ritacco poursuivre sa course dans son dos. Le joueur de Douchanbé est ensuite resté tapi au fond des cages et quand le gardien a posé le ballon au sol pour dégager, il est venu le surprendre par derrière et l’a crocheté pour égaliser. Il faut bien regarder son approche depuis le fond du but. Un vrai renard, on vous le disait.