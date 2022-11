Elon Musk et Twitter : «Il se conduit comme une petite brute de cour de récré»

Tout le monde s’attendait à un clash et personne n’a été déçu: l’acquisition du réseau social par Elon Musk a mis au jour le fossé entre la culture de l’entreprise de San Francisco et les méthodes du patron multimilliardaire de Tesla.

Avant, il faisait partie des nombreux salariés sincèrement curieux de voir à l’oeuvre l’entrepreneur à succès, malgré sa propension aux provocations qui ravissent ses nombreux fans. «Je pense qu’on avait des oeillères. La plupart des employés ont essayé de lui donner le bénéfice du doute le plus longtemps possible, aussi parce que trouver un autre boulot ce n’est pas forcément facile», résume-t-il. Mais Elon Musk, au-delà des grands sourires et des déclarations enthousiastes, a été fidèle à sa réputation.

Il a licencié la moitié des 7500 employés du groupe avec une froideur rare, même pour les Etats-Unis, remercié des cadres et ingénieurs en désaccord avec lui, et enfin imposé un ultimatum : travailler «à fond, inconditionnellement» ou prendre la porte. Des centaines de personnes ont choisi la seconde option.

«Pas de quartier»

Elon Musk «a ce côté fanfaron, bravache. C’est l’entrepreneur culotté, qui ne fait pas de quartier, et qui fabrique des fusées et des voitures qui impressionnent les gens. La culture de Twitter est beaucoup plus sobre, avec une vision plus progressiste et sociale», souligne John Wihbey, professeur spécialiste des médias à la Northeastern University.