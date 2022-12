Grande-Bretagne: Il se donne une nouvelle chance avec une réfugiée ukrainienne

Tony et Sofiia vont tenter de repartir de zéro.

L'histoire avait fait grand bruit en Grande-Bretagne: en mai dernier: Tony Garnett quittait femme et enfants pour s'installer avec une réfugiée ukrainienne qu'il avait accueillie dans son foyer de Bradford. II avait complètement craqué pour Sofiia Karkadym, 22 ans, originaire de Lviv et décidé de tout plaquer en l'espace de dix jours.

Coup de théâtre en septembre: dépassé par les violentes colères alcoolisées de sa nouvelle compagne, Tony avait décidé de mettre un terme à leur relation et la jeune femme, désemparée, était repartie en Ukraine. «Tout ça pour ça», avaient persiflé certains.

C'était sans compter les véritables sentiments que Tony Garnett avait pour la jeune femme. La semaine dernière, il est allé jusqu'en Ukraine pour retrouver Sofiia et l'extirper des bombes de Lviv. Tous deux sont retournés dans le Yorkshire et veulent se donner une seconde chance.

«Je pense que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne», a-t-il confié au Daily Mail. «C'est une femme très attirante et elle a toujours des choses intéressantes à raconter». De son côté, Sofiia a confié au Sun: «Je suis contente qu'il soit venu en Ukraine pour me ramener, cela m'a montré qu'il tient vraiment à moi». Les deux tourtereaux envisagent à nouveau de se marier et d'avoir des enfants.