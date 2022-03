Tour de France : Il se fait exclure de la Grande Boucle pour des coups de tête

L'Australien Mark Renshaw (HTC-Columbia) a été mis hors course par le jury des commissaires et le directeur de course du Tour de France jeudi à l'issue de la 11e étape.

Renshaw, qui emmenait le sprint pour Mark Cavendish, a été reconnu coupable d'avoir donné trois coups de tête au Néo-Zélandais Julian Dean (Garmin-Transitions) dans le sprint final à Bourg-lès-Valence. A 500 mètres de la ligne d'arrivée, l'Australien avait pris les commandes du peloton quand Julian Dean est venu sur sa gauche en essayant, du coude, de repousser son adversaire sur la gauche de la route.

Une fois, deux fois, trois fois et sans lâcher son guidon, Renshaw lui a porté des coups de tête sur les côtes et sur le casque avant de se relever, de laisser filer Cavendish et de gêner Tyler Farrar qui essayait de le remonter sur sa gauche. "Mark Renshaw est déclassé et est mis hors course", a annoncé Jean-François Pescheux. "Avec une telle attitude, tout le monde aurait pu être sur le dos. Cela a fait penser à ce qui se voit parfois dans le Keirin, mais le Tour de France n'est pas un combat", a précisé le directeur de course. En perdant Renshaw, Cavendish est privé de son pilote habituel dans les sprints, celui à qui il doit tant de succès depuis 2009.

Le dernier sprinteur exclu du Tour de France est le Belge Tom Steels, coupable d'avoir jeté son bidon sur Frédéric Moncassin dans un sprint massif à Marennes d'Oléron en 1997.

lessentiel.lu avec AFP