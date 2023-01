Bad Buzz : Il se fait vasectomiser, la Toile lui fait payer

«Je ne voulais pas d'enfants et j'avais envie de prendre le relais de ma conjointe sur la charge liée à la contraception, et non ça n'a pas d'impact sur ma libido, mon éjaculation et sur mon physique», décrypte-t-il. «Je ne suis pas très musclé, mais ça ne m'a pas rendu moins musclé, ça n'a pas changé ma pilosité non plus», poursuit-il, expliquant avoir payé 30 euros en Belgique pour l'opération.