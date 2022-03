Il se filme pendant quatre minutes sous une avalanche

La vidéo d'un skieur américain qui a filmé à la première personne son sauvetage, après être resté bloqué pendant quatre minutes sous la neige, refait surface sur le web.

17 mois après le tragique événement, Chappy, un utilisateur du site de partage de vidéos Vimeo, a publié la séquence sur le web, attisant la curiosité de milliers d'internautes. On peut y voir le skieur se faire ensevelir par une masse de neige quelques secondes après avoir commencé sa descente. S'ensuit alors la panique croissante du protagoniste qui se manifeste par des gémissements et une respiration de plus en plus essoufflée. L'angoisse se transforme finalement en joie lorsque les sauveteur réussissent à le sortir de cette situation pour le moins délicate.