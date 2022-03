Il se gare... n'importe comment

Parmi les buzz de la semaines, découvrez un 4x4 qui échoue à se garer, un costume iPhone de taille humaine pour de vrais geeks et une mascotte qui donne un coup de tête à l'arbitre.

Reko Rivera et John Savio font fureur dans leur costume iPhone de taille humaine. Les deux geeks américains auraient dépensé quelque 1000 fr. chacun et passé plus de nonante heures pour parfaire leur jouet, doté d’un écran LCD et diffusant de la musique. L’écran n’est toutefois pas tactile.