MMA : Il se met K.-O. lui-même avec une prise de lutte

Le combattant Jarred Brooks pensait remporter son duel face à Jose Torres en tentant une prise. Mais il a perdu l'avantage d'une manière étonnante.

Jose «Shorty» Torres cherchait à faire sensation, vendredi soir, lors de ses débuts à l'UFC au Fight Night Utica, et il l'a fait. Mais pas comme il s'y attendait. L'ancien champion poids mouche du Titan FC a décroché face à Jarred Brooks sa première victoire à l'intérieur de la cage dans des circonstances incroyables.

Lors du second round, Brooks a pris Torres pour l'élever et le plaquer au sol. Malheureusement, il n'a pas baissé son menton en tombant, et sa tête a heurté le sol accidentellement. Torres est sorti de la mauvaise position pour reprendre l'avantage mais s'est vite rendu compte que son adversaire avait été gravement blessé par l'impact. Il a donc remporté le combat à 2 minutes 55 secondes de la deuxième manche.