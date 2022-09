Alexandre Loukachenko : Il se moque de l'Europe qui pourrait «mourir de froid»

Le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, principal allié de la Russie, a publié mercredi une vidéo dans laquelle il apparaît, moqueur, en train de fendre du bois pour aider l'Europe à ne pas «mourir de froid» cet hiver. Cette pique intervient au moment où les pays européens, confrontés à une explosion des prix du gaz et de l'électricité à cause du conflit en Ukraine, redoutent des pénuries et appellent leurs habitants à la «sobriété» énergétique.