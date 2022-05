Turquie : Il se noie en rejouant une scène de «Titanic» avec sa copine

Deux amoureux de 23 ans sont tombés dans la mer alors qu’ils imitaient Leonardo DiCaprio et Kate Winslet au bord d’une jetée, dimanche. Le jeune homme n’a pas survécu.

Ce qui devait être un grand moment de romantisme a viré à l’effroyable tragédie, dimanche, à Izmit (nord-ouest). Furkan Ciftci et sa petite amie Mine Dinar, tous deux âgés de 23 ans, se tenaient sur la jetée quand ils ont eu l’idée de rejouer une scène mythique du film «Titanic». Les deux tourtereaux ont recréé le moment où Leonardo DiCaprio et Kate Winslet s’enlacent sur la proue du navire au coucher du soleil. Ivre, le couple a perdu l’équilibre et a chuté dans la mer vers 21 h 15.

Des pêcheurs ayant assisté au drame se sont précipités pour leur porter secours. La jeune femme est parvenue à s’agripper à l’extrémité d’une canne à pêche et a pu être hissée sur le bateau avant d’être emmenée en ambulance à l’hôpital. Son petit ami, lui, a disparu dans les profondeurs. Les pompiers et une équipe de plongeurs n’ont retrouvé son corps que deux heures plus tard. Une autopsie doit être réalisée et une enquête a été ouverte, rapporte CNN Türk. La victime sera enterrée à Düzce, sa ville d’origine.