Etats-Unis: Il se perd en séchant l’école, squatte un van et adopte un chat

États-Unis : Il se perd en séchant l’école, squatte un van et adopte un chat

Bentley Stancil a fait une sacrée frayeur à sa famille, mais le petit garçon de 9 ans va bien. Mardi matin, l’enfant domicilié à Wendell (Caroline du Nord) était censé prendre le bus pour aller à l’école, mais il avait d’autres projets. Des témoins l’ont vu courir en direction de la forêt près de chez lui au lieu de monter dans le véhicule. L’écolier n’étant toujours pas réapparu plusieurs heures plus tard, les autorités ont diffusé une alerte enlèvement.

Alors que sa famille était morte d’inquiétude et envisageait le pire, Bentley a été retrouvé mercredi matin après une vaste opération de recherches impliquant notamment le FBI, la police locale et des bénévoles. L’enfant s’était caché dans une caravane, dans une zone qui avait pourtant déjà été fouillée. «Cela aurait pu très mal tourner mais cela n’a pas été le cas. Il va bien. Il est plein de ressources et a trouvé un van pour se réfugier. Il y avait même l’électricité», raconte à WTVD sa mère, Kayla Stancil.