Kevin Guedj : Il se plaint de sa rupture et se fait critiquer sur le Net

«Quand tu as l’habitude de vivre avec ta femme et ton enfant et que du jour au lendemain il y a tout qui change. Si je vous montre un visage heureux tous les jours c’est que je suis un menteur, peut-on l’entendre dire. Quand je ramène la petite par exemple, je suis triste. Quand je vais la chercher et que je sais que je vais devoir la ramener aussi, je suis triste. Après. c’est la vie, c’est comme ça. Je pense de toute façon que c’est la meilleure décision qu’on ait prise de se séparer.»