Il se prend pour Schumacher

Vers 2h15 du matin à Luxembourg, un chauffard est tombé sur une patrouille. Son réflexe a été de prendre la fuite. Coursé par la voiture de police, qu'il a failli emboutir, il s'est finalement fait coincer.

Il reprend alors la direction de l'autoroute et se dirige vers le tunnel de Saint-Esprit. À la sortie, de nouveau, la police fait signe au conducteur arrêté d'arrêter le moteur. Mais celui-ci met les gaz et prend de la vitesse. Place Dargent, rebelotte. Il grille un autre feu rouge et appuie sur le champignon, au point que les policiers le perdent de vue.