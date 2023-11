Il se retrouve piégé dans la salle des coffres d’une grande banque

Naveen Jerith est entré dans la salle des coffres d'une succursale UBS à Zurich, mardi. «J’ai un coffre dans la banque. Vers 16h, j’ai pris l’ascenseur jusqu’au sous-sol», explique cet entrepreneur de 29 ans à 20min.ch. Quand il a voulu repartir au bout d’une demi-heure environ, il s’est rendu compte que la porte était fermée. «Ils m’ont tout simplement oublié dans le coffre-fort, déclare Naveen Jerith. Dans la salle sécurisée, je n’avais pas de réseau et le téléphone d’urgence UBS ne fonctionnait pas non plus!»

Il a alors tenté de se faire remarquer en faisant des bruits lorsqu’il est tombé sur un bouton d’urgence. «Au bout de 15 minutes, deux policiers armés sont apparus et m’ont contrôlé.» Le vingtenaire a dû s’identifier et on lui a demandé ce qu’il faisait dans la salle des coffres. «Ensuite, on m’a relâché.»