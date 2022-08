À Nancy : Il se réveille avec une trentaine de chauves-souris dans son appartement

NANCY – Un habitant de la capitale meurthe-et-mosellane a connu une nuit agitée et a dû se pincer pour être certain qu'il n'était pas en train de rêver.

Un habitant de l'avenue Anatole France, dans le centre-ville de Nancy, a été réveillé d'une façon très désagréable, dans la nuit de mardi à mercredi, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain. Il était environ 2h du matin lorsque les cris de sa conjointe l'ont tiré de son sommeil. Une quinzaine de chauves-souris volaient au-dessus de son lit et un nombre équivalent de chiroptères avaient colonisé son salon et sa cuisine.

Ne sachant quoi faire, l'homme et sa compagne se sont réfugiés dans la seule pièce de l'habitation non envahie par les chauves-souris. «C'était comme un film d'horreur (…), un vrai cauchemar», a-t-il expliqué à nos confrères. Au petit matin, la plupart des chiroptères avaient heureusement disparu…

Les chauves-souris font partie des espèces protégées, car leur population décline régulièrement. Quiconque porte atteinte à leur conservation s'expose à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 9 000 euros. Il en resterait environ 25 espèces différentes en Lorraine. Très utiles dans la chaîne alimentaire, elles se nourrissent d'insectes et peuvent par exemple ingérer plusieurs centaines de moustiques par jour.