En Alsace : Il se suicide le jour de sa condamnation

Un détenu de 43 ans s'est donné la mort mercredi soir au nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach, près de Mulhouse (Haut-Rhin), a-t-on appris jeudi auprès de l'administration pénitentiaire et de son avocate.

«Un détenu s'est suicidé hier après son incarcération au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach», a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire. L'homme, qui clamait son innocence, avait été condamné le jour même par la Cour d'assises du Haut-Rhin à 15 ans de réclusion pour avoir infligé de graves brûlures à son épouse mais avait aussitôt interjeté appel, a précisé son avocate, Me Sendegul Aras, qui n'était pas en mesure de préciser les circonstances de la mort.

«Il est mort présumé innocent», a-t-elle insisté. Selon Me Aras, son client avait indiqué dès l'énoncé du verdict son intention de mettre fin à ses jours. «Il avait fait part de son désespoir face à la justice quand il a eu le verdict. Il a dit 'même si la justice ne me croit pas, je vais me tuer'», a rapporté l'avocate, qui dit avoir "tout de suite informé la Cour" des propos de son client.