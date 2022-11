Etats-Unis: Il se trompe de route et sauve la vie de quatre personnes

États-Unis : Il se trompe de route et sauve la vie de quatre personnes

Les trois enfants et leur grand frère ont pu s’enfuir juste à temps.

Un coup du sort a contribué à sauver la vie d’un adulte et de trois enfants, le soir du 23 octobre à Red Oak (Iowa). Brenton Brit était au volant dans sa voiture quand il s’est trompé de route et a bifurqué au mauvais endroit, raconte «People» . Le jeune Américain s’est alors retrouvé face à une scène terrifiante: une maison était en train de brûler. «J’ai senti qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur, parce qu’il était tard. Je savais qu’il fallait que j’agisse vite», raconte-t-il.

L’instinct de Brenton disait juste: dans la maison, trois enfants de 17, 14 et 8 ans dormaient paisiblement. Leur frère aîné de 22 ans se trouvait également à l’intérieur, ignorant tout du drame qui était en train de se nouer. Il faut dire que l’alarme à incendie ne s’était pas déclenchée. Brenton, dont l’acte héroïque a été immortalisé par une caméra de surveillance, s’est mis à frapper comme un fou contre la porte et à hurler. Il est ainsi parvenu à réveiller les quatre habitants, qui ont pu échapper in extremis aux flammes.