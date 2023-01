Travis Barker : Il s’est fait tatouer les yeux de Kourtney Kardashian sur la cuisse

Kourntey Kardashian et Travis Barker sont amoureux et ils veulent que cela se sache. Avant leur mariage, célébré trois fois, le musicien et la femme d’affaires ne pouvaient déjà pas s’empêcher de se toucher et d’embrasser sur les tapis rouges et les réseaux sociaux. Le batteur de Blink-182 s’était par ailleurs fait tatouer le prénom de son épouse de 43 ans sur le torse.