Football luxembourgeois: Ils ont entre 16 et 18 ans: des petits nouveaux chez les Roud Léiwen

Quatre joueurs qui n'ont jamais fait partie du cadre de l'équipe nationale, d'autres plus habitués à jouer avec les sélections de jeunes: le sélectionneur, Luc Holtz, a innové avec sa liste pour les matches amicaux, au Stade de Luxembourg contre la Hongrie (17 novembre) et la Bulgarie (20 novembre). Il a notamment convoqué pour la première fois le gardien Tiago Pereira (16 ans, Mönchengladbach) et les attaquants James Rodrigues (18 ans, Venise) et Selim Turping (17 ans, Mönchengladbach).