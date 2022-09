Passe-Partout et Passe-Muraille : «Il sort avec la fille et moi avec la maman!»

Ils sont indissociables du programme estival phare de France 2 mais Passe-Partout et Passe-Muraille sont bien plus que des collègues de travail. André Bouchet, alias Passe-Partout, a en effet confié qu'il avait rencontré Patricia, sa compagne depuis douze ans, grâce à lui. «Passe-Muraille voulait me rencontrer», a-t-il raconté dans l'émission «Chez Jordan» sur Télé-Loisirs. «Il est venu à l'association des personnes de petite taille pour rencontrer Passe-Partout et tout de suite le contact s'est bien fait avec Anthony (NDLR: Laborde, alias Passe-Muraille)».

André Bouchet raconte: «Un jour je lui dis: ''Tiens, Anthony, je vais passer te voir chez toi. Je passe en voiture et je vois au balcon une jolie blonde. Et je l'appelle et je lui dis : ''Il y a une jolie blonde''. Il me fait : "Ben, c'est la maman de ma femme"». Le héros de «Fort Boyard» monte boire un verre et tombe sous le charme de Patricia. «Lui, il sort avec la fille. Et moi je suis avec la maman de la fille!».