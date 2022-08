Insolite en Suisse: Il sort de sa voiture sur l’autoroute pour peindre le paysage

«Je me demandais ce que cette voiture immobilisée à la sortie de l’autoroute A9 à Riddes faisait là. Et j’ai aperçu un homme âgé qui avait franchi la glissière de sécurité et qui était en train de peindre». Charles-André, un Suisse de 52 ans, a assisté à une scène peu habituelle ces derniers jours. L'homme a pris la peine d’aviser la police de la présence du véhicule inoccupé. «Les agents m’ont signalé qu’ils avaient déjà été avertis par d’autres automobilistes et qu’une patrouille était en route.»