Etats-Unis: Il sort le grand jeu pour un rencard et y laisse sa vie

États-Unis : Il sort le grand jeu pour un rencard et y laisse sa vie

Un rendez-vous amoureux a viré au drame, dimanche soir en Géorgie. Sani Aliyu, 21 ans, a sorti le grand jeu à l’occasion d’un rencard avec une jeune femme. L’étudiant a loué un petit avion et s’est envolé en direction de Savannah en compagnie de son amie, du pilote et du copilote. Après avoir passé la soirée dans un restaurant de la ville, les deux jeunes gens ont repris l’avion et mis le cap vers l’aéroport de Statesboro, à environ 90 kilomètres de là.