Fait divers au Luxembourg : Il sort un pistolet airsoft et tire plusieurs fois sur un homme à Wiltz

WILTZ – Une dispute entre deux hommes a dégénéré ce samedi, vers midi, devant un restaurant, à Wiltz.

Il était environ 12h20 ce samedi lorsqu'une dispute a éclaté entre deux hommes devant un restaurant, rue de la Fontaine, à Wiltz, dans le nord du pays, indique la police grand-ducale. L'un des hommes a sorti un pistolet airsoft et tiré plusieurs petites billes en plastique sur son adversaire. Le tireur a ensuite été maîtrisé par des passants et des témoins et retenu jusqu'à l'arrivée de la police.