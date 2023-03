Au Luxembourg: Il sort une scie sauteuse pour décoincer les automobilistes en plein bouchon

«Nous sortions du dépôt, avec la fourgonnette, donc on a tout les outils à l'intérieur», raconte l'homme à L'essentiel. J'ai couru pour couper le tronc et les parties qui dépassaient sur la route, ça a pris cinq minutes». Puis à trois, avec l'un de ses collègues et un autre automobiliste, ils ont poussé l'arbre sur le bas-côté, débloquant de fait l'embouteillage. «Il y avait des bus coincés sur la voie de droite, les chauffeurs m'ont remercié».