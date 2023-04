États-Unis/Israël: Il squatte le siège du steward, l’avion fait demi-tour

Jeff Hunt, un autre voyageur, a raconté l’incident sur Twitter. Selon lui, après l’atterrissage, l’individu a tenté de plaider sa cause auprès des autres passagers, affirmant qu’il n’avait pas été physiquement violent et que l’équipage avait surréagi. «Il tenait un peu la jambe à tout le monde, c’était bizarre et gonflé. Si j’avais été escorté hors d’un avion, j’aurais baissé la tête de honte et je serais allé me cacher. Lui, il a passé quatre heures à parler aux gens», a-t-il témoigné. L’avion a finalement redécollé plus tard dans la soirée.