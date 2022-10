Sauvé des eaux : Il survit 48 heures dans la Manche accroché à une bouée

Température corporelle à 26 degrés

Le kayakiste, qui a survécu en se nourrissant d’algues et de moules, a été secouru alors que sa température corporelle n’était que de 26 degrés. Il souffrait en outre de déshydratation et était au bord de l’épuisement. «Il n’avait clairement plus d’énergie. Il a utilisé ses dernières forces pour étendre son bras et nous faire signe», a encore expliqué Teunis de Boer, dans des propos relatés par The Sun.