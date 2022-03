Il survit à la salle d'exécution

Un condamné à mort a passé deux heures dans la chambre d'exécution dans l'Ohio mardi sans que l'équipe d'exécution parvienne à trouver une veine utilisable pour lui administrer l'injection mortelle.

14h mardi. Après avoir appris que son dernier appel avait été rejeté, Romell Broom, un Noir de 53 ans, condamné à mort pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une adolescente en 1984, franchit la porte de sa cellule vers la chambre d'exécution. Sous le regard de quatre journalistes et de trois membres de la famille de la victime, «l'équipe d'exécution a commencé à préparer le détenu en essayant de trouver des points pour administrer l'injection mortelle», a expliqué Julie Walburn, porte-parole des autorités pénitentiaires de l'Ohio.

«Ils ont plusieurs fois trouvé des points mais quand une solution saline était diffusée pour les tester, ils devenaient inutilisables», a-t-elle poursuivi, en précisant que l'équipe avait recherché des veines dans «les deux bras et au moins une jambe».

À 16h, le gouverneur de l'État, saisi, a ordonné un sursis de sept jours et M. Broom a été ramené dans sa cellule, a-t-elle ajouté. Selon les journalistes qui assistaient à l'exécution, l'homme a semblé à un moment sangloter et son corps se soulever pendant la procédure, des signes de souffrance sur lesquelles Mme Walburn a refusé de s'exprimer. D'après elle néanmoins, le condamné s'est montré «très coopératif et respectueux de l'équipe d'exécution». «Il a essayé de les aider à trouver un point d'accès, il leur pointait du doigt des endroits qu'il pensait être des veines utilisables».