Il tente d'écraser un loup, la justice le rattrape

Le mis en cause a été entendu pour les faits de tentative de destruction d’une espèce protégée, délit passible de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, indique le parquet, qui rappelle que «le loup (Canis lupus) est une espèce strictement protégée en France» et que «le code de l’environnement prévoit que la tentative de destruction est punissable à la même hauteur que la destruction».