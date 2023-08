Il tente d'écraser un piéton, un conducteur arrêté

Selon elle, les deux protagonistes de l'affaire se connaissaient et étaient en conflit pour des raisons qui sont, pour le moment, inconnues. Le piéton a été légèrement blessé dans l'histoire mais a échappé au pire.

Dès que les faits ont été signalés à la police, celle-ci est intervenue sur les lieux et a immobilisé et interpellé le conducteur de la voiture. Il a été arrêté sur ordre du parquet et doit être présenté, mardi, à un juge d'instruction. La route a été fermée le temps de l'intervention, avant de rouvrir vers 17h30, selon l'ACL.