Au Luxembourg : Il tente de braquer un magasin avec un couteau

ASPELT - Un jeune individu armé d'un couteau a pénétré mardi en fin d'après-midi dans un commerce à Aspelt et exigé le contenu de la caisse.

Il était aux alentours de 17h mardi quand un jeune homme cagoulé est entré dans un magasin de la rue de Mondorf à Aspelt (commune de Frisange). Brandissant un couteau, il a menacé le commerçant et lui a intimé l'ordre de lui remettre l'argent de sa caisse. Alors que de plus en plus de clients entraient dans le commerce, il s'est précipité dehors où l'attendait au moins un complice et ils se sont enfuis à pied.