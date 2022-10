Luxembourg: Il tire sur ses voisins à Niederkorn: deux morts

Abattus en pleine rue. Un homme de 74 ans a été interpelé pour avoir présumément tué par balles ses voisins, une femme de 62 ans et son mari de 54 ans, à Niederkorn, a confirmé lundi après-midi, le parquet de Luxembourg.

«Il les avait déjà menacés»

Selon plusieurs témoins, un conflit de voisinage est à l'origine du drame. Le meurtrier présumé «se plaignait souvent du bruit, et avait un souci avec un grillage. Il les avait déjà menacés il y a des années», a confié une personne habitant «à trois maisons» des lieux du drame.

«C’est un quartier connu pour être extrêmement calme, confiait un autre habitant. Il n’y a que des habitations et quelques garages ici. Des voisins, juste à côté, ont entendu comme deux coups de pétard et sont sortis pour aller voir. Ils ont trouvé deux personnes étendues sur le trottoir», poursuit-il. Ces personnes qui ont constaté les faits ont ensuite été effrayées de voir le tireur présumé et se sont enfuies», ajoute le témoin, selon lequel des douilles de carabine auraient été retrouvées».