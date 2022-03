En France – Il tire sur un ado qui jetait des oeufs sur sa façade

En France : Il tire sur un ado qui jetait des œufs sur sa façade

Un différend entre un habitant de Bachant, dans le Nord, et un groupe de jeunes a viré au drame, jeudi soir.

Un garçon de 15 ans a été gravement blessé par balle et héliporté au CHRU de Lille, selon la police et les sapeurs-pompiers, mais ne se trouve pas entre la vie et la mort. L'homme, âgé de 59 ans, a été interpellé sur place sans difficulté et a été placé en garde à vue.