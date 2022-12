Buenos Aires : Il tombe du bus des champions du monde

Au moment où le véhicule sur lequel se trouvent les joueurs s'apprête à passer sous un pont croulant, lui aussi, sous la foule, on voit les joueurs lever la tête et faire «non non» de la main à certains des supporters qui s'y trouvaient. Deux hommes sont en effet en train de passer la rambarde avec la claire intention de sauter sur le bus, histoire d'aller féliciter les joueurs en personne.

Le premier réussi son coup et atterrit parmi les joueurs. Le deuxième saute un tout petit peu trop tard. Il touche l'arrière du bus mais ne peut s'y maintenir et tombe lourdement au sol. On ignore son état de santé, mais les médias argentins font déjà état de huit blessés depuis le début des célébrations.