Dr Sex: «Il travaille sans relâche, au détriment de notre relation!»

Question de Stephanie (33 ans) à Dr Sex Mon petit ami a créé une start-up il y a six mois. Depuis, il travaille sans relâche, y compris le soir et le week-end, au détriment de tout le reste, y compris de moi et de notre relation. Je dois presque le forcer à entreprendre quelque chose avec moi. Nous avons déjà essayé de mettre en place des règles et des arrangements, mais cela n'a servi à rien. Le travail passe toujours en premier lieu. Il dit qu'il m'aime et qu'il tient à notre relation. J'ai l'impression qu'il est au bord du burn-out, mais il ne fait rien pour l'éviter. Je suis mal à l'aise avec tout cela. Je suis énervée, épuisée et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le perdre, mais j'en ai assez de me montrer compréhensive. Que puis-je faire de plus? Comment puis-je l'atteindre? Existe-t-il au juste un moyen pour l'aider?

Réponse de Dr Sex

Chère Stephanie,

Tu traverses actuellement une épreuve. Et tout comme la situation fait que ton petit ami atteint ses limites, son comportement te fais atteindre les tiennes. Ce qui est perfide dans le stress au travail, c'est qu'on ne peut pas l'activer ou le désactiver comme on l'entend. On l'emporte partout avec soi et il a un impact global sur la vie.

Je pense que tu ne peux pas aider ton compagnon. Il a besoin de se faire accompagner par un professionnel pour sortir de cette spirale. Plus tôt il le fera, mieux ce sera pour lui et donc pour votre relation. Un coaching dans le domaine de l'organisation au travail pourrait être utile, en plus d'un soutien psychologique et de thérapies complémentaires.

En ce qui te concerne, il est important de prendre soin de toi et de ne pas refouler tes besoins sociaux et émotionnels. Il n'est guère judicieux d'attendre qu'ils soient satisfaits uniquement par ton petit ami, car, comme tu as pu le constater par toi-même, il n'est tout simplement pas en mesure, compte tenu des circonstances, de les satisfaire.

Que peux-tu faire?

Tu peux soutenir ton petit ami en étant claire envers toi-même et envers lui. Dis-lui que tu as atteint tes limites et que tu n'es plus disposée à faire bonne figure. Tu souffres d'épuisement et d'un déséquilibre émotionnel. C'est le signe que les bornes ont été dépassées également de ton côté et que tu es peut-être toi-même à la limite d'un burn-out.

Ce dernier se caractérise par un état d'épuisement physique et psychique, déclenché par une situation de vie stressante. Les personnes qui en souffrent ont généralement des attentes élevées et souvent irréalistes envers elles-mêmes. Les besoins personnels sont ignorés, mais le fait d'y renoncer n'est plus perçu comme un manque. À cela s'ajoutent la perte de repères, des sentiments de peur et d'impuissance, le manque d'intérêt, l'apathie ainsi que des symptômes physiques tels que douleurs et troubles du sommeil et de la digestion.

Ce n'est pas encore le cas, ni pour toi ni pour ton petit ami, mais si vous ne faites rien, cela pourrait vite changer. Je vous souhaite à tous les deux du courage pour mettre fin à cette spirale. Prenez soin de vous!

