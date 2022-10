En France : Il tue sa femme d'une quarantaine de coups de pelle

Quelques mois plus tôt, en avril 2018, Akila Cherrad avait introduit une requête en divorce. Puis, en juillet, mari et femme avaient déposé des plaintes croisées, lui accusant son épouse de vol de documents, elle lui reprochant des violences. Interrogée par la présidente sur ses cinquante ans de mariage, Abderrahmane Khalid, arrivé en France de son Algérie natale à l'âge de 16 ans, ne laisse pas transparaître ses sentiments. Il raconte une vie «normale»: «On ne s'est jamais privé, on faisait des cadeaux aux anniversaires des filles (NDLR: Malika, Sonia et Nabila, nées entre 1965 et 1970), des vacances au Sénégal ou aux Etats-Unis, ou encore des sorties à vélo avec Akila».